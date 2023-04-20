Пожар на рыбном пирсе произошел в Магадане 20 апреля Фото: скриншот из видео

Сообщение о пожаре поступило в дежурно-спасательную службу Магадана ночью 20 апреля. По словам очевидцев, горел металлический рыбный пирс в порту областного центра. На место ЧП выехали две бригады пожарных. Всего к тушению огня привлекались 12 человек.

- Возгорание удалось локализовать быстро. Также понадобилась немного времени, чтобы полностью потушить огонь. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На пирсе выгорел мусор, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники Госпожнадзора. Специалисты устанавливают причину возгорания и нанесенный ущерб.