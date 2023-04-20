Не дала негодяям себя обмануть: пожилая жительница Хабаровска дала отпор мошенникам

Телефонные мошенники пытались ограбить пожилую жительницу Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

Истории о телефонных мошенниках далеко не всегда заканчиваются потерей всех накоплений и горькими слезами. Бывают и случаи со счастливым финалом. Так, жительнице Хабаровска удалось вывести обманщиков на чистую воду и оставить их с носом.

76-летняя женщина, проживающая в Центральном районе, находилась дома, когда ей позвонили неизвестный. Мужчина сказал, что некие люди пытаются похитить ее деньги с банковской карты. Чтобы спасти сбережения, надо перевести их на счет, который продиктует голос в трубке.

К счастью, женщина оказалась подкованной, а поэтому сразу положила трубку. После этого жительница направилась прямиком в полицию и рассказала, что произошло.

- Заявительница действовала в соответствии с инструкциями, которые распространяют сотрудники полиции в онлайн- и офлайн-режимах. Именно таким образом и надо действовать, чтобы не стать жертвой мошенников, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску.

Пенсионерка заранее знала, что именно такой схемой пользуются мошенники, обманывая граждан. Ранее участковый, отвечающий за район ее проживания, выдавал женщине памятку, как действовать при столкновении со злоумышленниками. На телефонных обманщиков завели уголовное дело за покушение на преступление, а также мошенничество.