Отправлять письма школьников в зону СВО бесплатно предложили жители Хабаровского края Фото: Евгений Никонов

Жители Города юности предложили дать возможность школьникам бесплатно или со скидкой отправлять письма мобилизованным в зону спецоперации. Такая инициатива прозвучала во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре зампреда правительства Хабаровского края Евгения Никонова.

- Во время рабочей поездки пригласили на заседание общественного совета. В обсуждении вопросов также приняли участие министр соцзащиты Александр Дорофеев, председатель комитета по труду и занятости Константин Виноградов, мэр Комсомольска Александр Жорник, а также председатель общественного совета Игорь Швецов, - рассказал Евгений Никонов.

В мероприятии приняли участие порядка 70 человек. Зампред отметил, что жители часто принимают участие в таких заседаниях.

По итогам совета Евгений Никонов сформировал несколько поручений: проработать с «Почтой России» возможность отправлять письма по акции «Письмо солдату» бесплатно или по сниженной стоимости. Также он попросил рассмотреть выделение дополнительной машины для службы «Социальное такси» и проконтролировать прохождение МРТ детьми. Чиновник пообещал, что каждый вопрос, который задали жители, без внимания не останется.