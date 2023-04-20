Чаще летать в Новосибирск смогут жители Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 апреля у жителей Хабаровска появится возможность летать в Новосибирск чаще. Авиакомпания S7 Airlines решила увеличить количество рейсов по этому направлению. Первые две недели самолеты будут отправляться пять раз в неделю - в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. Со второй половины мая - каждый день по два раза.

- Увеличить частоту перевозчик решил раньше, чем планировал. В анонсе весенне-летнего расписания сообщалось, что летать чаще S7 планирует с 7 июня, однако выбрать подходящее время из двух предложенных ежедневно можно уже с 17 мая, - рассказали в авиакомпании S7 Airlines.

Вылеты запланированы на 6:10 и 8:05, прибытие - в 8:30 и 10:25 соответственно. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании и в кассах хабаровского аэропорта. Они расположены на первом этаже терминала внутренних авиалиний.