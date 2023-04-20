Участники СВО назвали истребители Су-35 и Су-57 из Хабаровского края лучшими в мире Фото: Виктор Гусейнов

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, выступил перед депутатами закдумы региона с отчетом о проделанной работе за 2022 год. Часть доклада он посвятил вопросам развития авиационной промышленности и достижениям края в этой отрасли.

- Устойчивый рост показывает Комсомольский авиазавод имени Гагарина. В прошлом году он передал партии Су-35 и Су-57 вооруженным силам. Идет подготовка производства под выпуск «Шах и мат» Су-75. Военные на передовой высоко оценили боевые самолеты. Военнослужащие рассказывали мне, что самые лучшие в мире истребители произведены в Хабаровском крае. И они обеспечивают комплексную защиту наших войск, - сказал Михаил Дегтярев.

Также губернатор напомнил, что в Комсомольске работает корпорация «Иркут». Она планирует выпустить новый самолет Sukhoi Superjet New, в котором будут установлены отечественные комплектующие. Сейчас компания работает над установкой двигателя ПД-8. Его также производят в России. Первые два самолета будут переданы заказчику до конца 2023 года. В дальнейшем на предприятии планируют выпускать до 20 «Суперджетов» в год.

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