Обучение для активистов прошло в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономной области продолжают помогать мобилизованным. В честь Дня местного самоуправления в Облучье провели обучение для активистов. Им показали, как вязать маскировочные сети и делать окопные свечи.

- Все участники смогли оказать реальную помощь солдатам. Теперь они знают, какие бывают маскировочные сети и как правильно их вязать, виды окопных свечей и как их делать. Вспомнили навыки и основы тактической медицины. Заново пролистали некоторые страницы истории. Великих героев и их подвиги нужно знать – хотя бы потому, что их правнуки сегодня отстаивают интересы России так же самоотверженно, – сказала Мария Костюк, зампред правительства ЕАО.

На мероприятии участники предложили свои варианты по сохранению памяти солдат. Среди них было создание патриотических клубов и аллей памяти, «Разговоры о важном» в школах и детсадах, присвоение имен бойцов школам.

В Октябрьском районе уже вовсю идет работа над интерактивным банком памяти, в Смидовичском районе хотят проводить мероприятия в память о земляках, в Облученском – организовать выставку. Все мероприятия обещали воплотить в жизнь.