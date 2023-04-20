Дополнительные доходы Еврейской автономной области направят семьям мобилизованных Фото: Заксобрание ЕАО

В ЕАО пересмотрели бюджет. Дополнительно 52 миллиона рублей направили на поддержку мобилизованных и их семей. Такое решение приняли депутаты заксобрания на последнем заседании.

- Военные - это ребята, которые надолго оставили свои семьи, чтобы служить Родине. И мы должны сделать все возможное, чтобы достойно обеспечить каждого из них, а их семьи ни в чем не нуждались. Тем более, если мужчина погиб. Поэтому были приняты несколько законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, и эти законы должны исполняться неукоснительно. Это самое малое, что мы можем для них сделать, - сказал Роман Бойко, председатель парламента ЕАО.

По итогам первого квартала регион получил дополнительные 55 миллионов рублей, 52 миллиона из которых губернатор предложил направить на нужды солдат. Эти деньги потратят на выплаты, покупку топлива, компенсацию платы за детские сады и другое.