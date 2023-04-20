Жизнь участнику судебного заседания спас пристав из Комсомольска-на-Амуре Фото: УФССП России по Хабаровскому краю

Заседание Центрального районного суда в Комсомольске-на-Амуре чуть не закончилось несчастным случаем. Одному из участников стало плохо во время процесса. Ему помог пристав.

Заседание проходило в режиме видео-конференц-связи. Мужчина почувствовал недомогание, но в зале не было сотрудников. Тогда о помощи он попросил пристава.

Лейтенант Владислав Трофимов, видя беспомощное состояние человека, тут же вызвал экстренную медицинскую помощь. Приехавшие медики обнаружили у мужчины ряд опасных факторов: гипертонический криз, сильная аритмия сердца и повышенное давление. Врачи оказали пациенту первую помощь и увезли в местную больницу. Сейчас он находится там.

Через некоторое время мужчина отправил слова благодарности Владиславу Трофимову.

- Возможно, своими действиями судебный пристав Трофимов В. С. спас мою жизнь, и никто, кроме Владислава Сергеевича, не смог оказать мне помощь во время ухудшения состояния, - говорится в письме.