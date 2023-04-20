Продажу билетов на регулярные рейсы из Хабаровска открыла авиакомпания «Аврора» Фото: авиакомпания «Аврора»

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов из Хабаровска в крупные города Дальнего Востока. Эти регулярные прямые рейсы будут выполняться в летнем сезоне.

До трех раз в неделю самолеты будут летать в Нерюнгри. Стоимость билета - от четырех тысяч рублей.

До двух раз в неделю можно будет улететь из Хабаровска в Читу, Анадырь, Улан-Удэ и Благовещенск. Самая низкая стоимость у рейса до столицы Приамурья - от трех тысяч рублей. Билет в Читу стоит от шести тысяч рублей, в Анадырь от 6,5 тысячи. Больше всего нужно заплатить за полет в Улан-Удэ - 9 335 рублей.

Рейсы выполняются вместе с партнером-оператором авиакомпанией «Якутия» на самолетах ВС SSJ-100.

Также жители Хабаровска смогут чаще летать в Новосибирск. Число рейсов увеличивает S7 Airlines.