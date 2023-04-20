Мошенники выманили 7,6 миллиона рублей у жителя Магадана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские Магадана рассказали об очередном случае мошенничества. К ним обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что отдал мошенникам 7,6 миллиона рублей.

Преступники работали по популярной схеме. Магаданцу позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками банка, сказали, что на него пытаются взять кредит. Чтобы защитить свои деньги, нужно взять другой займ и перевести на «безопасный счет». Доверчивый магаданец сделал все, как ему сказали.

- Стоит ли говорить, что эти действия не помогли мужчине защитить собственные деньги. Только лишившись крупной суммы, он понял, что общался с мошенниками, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступники могут отправиться за решетку на срок до 10 лет. Сейчас ведется расследование.