Оплатить общедомовые нужды в рассрочку могут жители ЕАО Фото: ЦУР ЕАО

Жителям Еврейской автономной области прилагают оплачивать общедомовые нужды в рассрочку. Об этом в прямом эфире рассказала Елена Попович, начальник жилинспекции региона. Она также объяснила, почему стоимость услуг стала другой.

По словам специалиста, изменения коснулись не всех жителей области. Корректировка произошла лишь для тех, у кого в многоквартирном доме установлен прибор учета, но платят они все равно по нормативу. К слову, такая ситуация характерна для всей России, и связана она с изменениями в законе.

Если на собрании собственники решили платить только за фактическое потребление, то корректировки у них не будет. В противном случае, разницу придется возместить.

По закону, управляющие компании должны определить эту разницу в течение первого квартала. То есть измененные счета люди получили в марте. По словам Елены Попович, жители могут взять рассрочку.

- Здесь речь идет только об объеме ресурсов и разнице между нормативами и фактическим потреблением услуг. Предоставить рассрочку равными долями в течение года - обязанность управляющей компании, однако до конца декабря 2023 года вся сумма должна быть уплачена, - сказала руководитель ведомства.

Также она акцентировала внимание на то, что изменившаяся сумма в квитанции - не повышение тарифов.