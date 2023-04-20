За оскорбление в мессенджере оштрафовали жительницу ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Еврейской автономной области осудили жительницу Смидовичского района за оскорбление. В прокуратуру с просьбой привлечь ее к ответственности обратилась женщина, которую та оскорбила в группе популярного мессенджера.

- В процессе общения с номера своего мобильного телефона она отправила голосовое сообщение, содержащее высказывания оскорбительного содержания в неприличной форме. Высказывания были адресованы заявителю в группе, насчитывающей более 300 участников, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В феврале 2023 года зампрокурора района завел административное дело за оскорбление. Женщине вынесли приговор. Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в пять тысяч рублей.

С таким решением женщина не согласилась. Она обжаловала решение, но суд оставил его без изменения.

Напомним, в Хабаровском крае браконьеры наловили рыбы почти на четыре миллиона рублей.