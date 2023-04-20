Четыре человека претендуют на звание Почетного жителя Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске выбирают Почетного жителя города. Делают это сами жители, голосуя на сайте администрации. Выбрать наиболее подходящего кандидата можно до 17 часов 28 апреля.

В этом году на звание Почетного жителя выдвинули четырех человек: Григория Борщеговского, директора МБОУ «Кадетская школа» №1 имени Ушакова Хабаровска, Петра Дуброва, космонавта-испытателя, Героя России, Ольгу Жученко, директора МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла», председателя детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея» при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края», Новруза Мамедова, гендиректора ООО «Али», президента благотворительного фонда «От сердца к сердцу».

Поддержать можно как одного кандидата, так и нескольких. Для этого достаточно поставить галочку рядом с фамилией. Прочитать подробнее о каждом человеке можно на той же странице – информация размещена рядом с ФИО.

Пока в опросе лидирует Григорий Борщеговский. По данным на вечер 20 апреля за него проголосовали 53,48 процента – 28 107 человек. На втором месте Новруз Момедов, которого выбрали 31,6 процента, или 16 608 человек. За Петра Дуброва свой голос отдали 15,16 процента – 7 970 человек, за Ольгу Жученко – 10,41 процента – 5 470 человек.