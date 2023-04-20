Наказать виновных в сходе снега с крыши пообещал мэр Магадана Фото: прокуратура Магадана

Юрий Гришан, мэр Магадана, провел встречу с руководителями управляющих компаний. На ней, в том числе, затронул случившееся накануне ЧП – упавший с крыши снег.

Глава областной столицы пообещал наказать руководителя УК, а остальным поручил очистить крыши от снега.

- По этому адресу специалисты проводили работы по принудительному сходу снега с крыши, во дворе все закрыли контрольной лентой и выставляли дежурных, а со стороны улицы Коммуны этого не сделали. И при работе произошел несанкционированный сход снега, что могло закончиться трагедией. Нарушение здесь явно налицо. Хорошо, что никто не пострадал, что в это время никто не шел по улице. За это должны быть наказаны руководители управляющей компании, - сказал Юрий Гришан.

Напомним, снег упал с крыши дома в Магадане накануне, 19 апреля. Проверку организовала прокуратура города. Специалисты пообещали оценить действия (или бездействие) ответственных людей и привлечь их к ответственности. По некоторым данным, во время происшествия чуть не пострадал человек.