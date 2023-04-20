Жителя Оренбурга ищут в Хабаровске Фото: Лига Спас

В Хабаровске пропал Рассказов Алексей Владимирович. Мужчине 43 года, и он – житель Оренбурга.

Алексей Рассказов уже три дня не выходит на связь. С 17 апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Последний раз мужчину видели в городе в районе улицы Серышева. Известно лишь, что он может находиться в районе улиц Ленинградской и Дикопольцева.

Особых примет у Алексея нет. На момент пропажи на нем были синие джинсы и черная кофта.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о том, где может находиться Алексей, волонтеры ДПСО «Лига Спас», опубликовавшие ориентировку, просят позвонить по телефону 8 (914) 167-37-77.

Напомним, ранее в Хабаровске мертвой нашли пропавшую женщину. Она приехала в город в гости. К сожалению, поездка для нее оказалась последней. Лидию убили, а ее тело спрятали в лесосеке.