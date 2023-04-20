Лежачих больных доставили санитарным рейсом в Богородское из Хабаровска Фото: ХабАвиа

Двух лежачих тяжелобольных доставили «Хабаровские линии» из Хабаровска в Богородское. Санитарный рейс выполнили 20 апреля в 12:34. По срочному заданию летел самолет L-410.

- В административный центр Ульчского района экипаж доставил врачей и медсестру для оказания экстренной медицинской помощи двум лежачим тяжелобольным, - рассказали в авиакомпании.

Одному из пациентов операцию сделали прямо на месте и оставили его под присмотром врачей. Второго самолет доставил в краевую столицу для срочного лечения. Самолет приземлился в Хабаровске в 19:57. Машина прямо с аэродрома увезла больного в больницу.

Рейс авиакомпания выполнила по срочному заказу Хабаровского территориального центра медицины катастроф. Это не первый такой полет в текущем году.

Напомним, компания S7 Airlines увеличила число полетов в Новосибирск.