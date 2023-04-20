Часть затрат на логистику компенсируют производителям продуктов в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В городской думе Хабаровска прошло заседание, на котором депутатам рассказали о поддержке предпринимателей. В городе реализуется уже седьмая подобная программа.

- Самой популярной является финансовая поддержка. В прошлом году благодаря ей предприниматели смогли осуществить более легкий старт при открытии своего дела, переоснастить и модернизировать производственные мощности, создать условия для развития социального бизнеса, направить сэкономленные деньги на сохранение и расширение штата сотрудников, создание новых направлений развития бизнеса, - рассказала Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развития мэрии.

В прошлом году предпринимателям предложили поддержку по некоторым направлениям. Например, им снизили ставку земельного налога на 30 процентов, свели к минимуму размер обеспечения заявки на участие в торгах, безвозмездно или на льготных условиях сдали 2,5 тысячи квадратных метров муниципальных помещений. Работающих в сфере туризма освободили от уплаты за пользование местом размещения нестационарных торговых точек. Сократили сроки публичных слушателей в сфере строительства до одного месяца.

В прошлом году в Хабаровске зарегистрировали больше 32 тысяч предпринимателей. С учетом самозанятых – около 52 тысяч человек.