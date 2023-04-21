500 работников переобучат для предприятий ОПК в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Михаил Дегтярев поручил правительству региона закрыть кадровую потребность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во время выступления перед депутатами закдумы Хабаровского края с ежегодным отчетом. Эту задачу он назвал вопросом национальной безопасности.

- Появилась еще одна мера поддержки как дополнительное профобразование работников предприятий ОПК. Ставлю задачу переобучить не менее 500 человек в 2023 году, - сказал Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае работает несколько предприятий ОПК, где нужны новые кадры. Это Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, Комсомольский авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, Хабаровский радиотехнический завод и Дальневосточное производственное объединение «Восход».

Жителям региона напомнили, что у работников ОПК есть возможность получить отсрочку от призыва во время частичной мобилизации.