Артур Копылов из Хабаровска дебютировал за юниорскую сборную России по футболу Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровчанин Артур Копылов дебютировал в составе юниорской сборной России по футболу U-16 (до 16 лет). Полузащитник «СКА-Хабаровск» вышел на поле в стартовом составе национальный команды в контрольном матче против сверстников из «Локомотива» и отыграл первый тайм. Игра окончилась со счетом 2:3 в пользу соперников.

Артура Копылова с дебютом поздравили тренер и участники его команды. 25 апреля спортсмену снова придется выйти на поле против ровесников из «ЦСКА». Они проведут товарищеский поединок.

Напомним, 22 апреля «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина сыграет с командой из Ульяновска в рамках 28-го тура Мелбет Первой лиги. Игра начнется в 16:00. Вход для зрителей бесплатный.