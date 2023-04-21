Предприятие Комсомольска-на-амуре оштрафовали за наем бывшего работника ИК Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комсомольская прокуратура обнаружила нарушения в исполнении антикоррупционного законодательства одним из предприятий города. Во время проверки было обнаружено, что в сентябре 2022 года в организацию «Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа» (МУП «КОБР ЛО») был принят бывший сотрудник исправительной колонии. Его взяли на должность специалиста по охране туда.

- Уведомление о приеме на работу экс-госслужащего направлено его предыдущему работодателю спустя два месяца, что нарушает закон, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор вынес постановление, на основании которого предприятие «КОБР ЛО» и его руководитель были оштрафованы. За незаконное трудоустройство бывшего государственного служащего они заплатили 70 тысяч рублей.