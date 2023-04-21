Проверка системы оповещения населения о ЧС пройдет в Хабаровском крае 26 апреля Фото: Администрация Хабаровска

26 апреля в Хабаровском крае состоится проверка системы оповещения населения о ЧС. В среду сирены зазвучат во всех населенных пунктах региона. В то же время по радио и ТВ будут транслировать информацию в рамках учений. Сирены будут звучать в течение пяти минут.

- С 10:40 до 10:45 в крае запустят больше 500 электросирен. Громкий звук с непрерывным звучанием означает предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». В это время нужно включить радио или телевизор, чтобы прослушать сообщение. Ничего дополнительно делать не нужно, - сказал Юрий Бутько, глава отдела гражданской обороны комитета правительства Хабаровского края.

Закончится проверка в 10:46. Слушателей радио и ТВ-эфира оповестят об окончании тестирования систем оповещения.

Предварительная дата следующей проверки сирен установлена на 4 октября 2023 года.