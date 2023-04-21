Риэлтор украл у клиента более полумиллиона рублей в Хабаровске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Риэлтора из Хабаровска осудили после того, как мужчина украл у одного из клиентов телевизор, а у другого – больше полумиллиона рублей. Правосудие настигло преступника только через несколько лет.

35-летний хабаровчанин работал риэлтором, когда в августе 2019 года к нему обратился собственник квартиры для продажи недвижимости. Специалист приехал на адрес, когда клиента не было дома. Во время осмотра квартиры он забрал телевизор за 40 тысяч рублей и скрылся.

В декабре того же года к риэлтору обратилась жительница Нанайского района. Она хотела продать комнату в коммунальной квартире в Хабаровске. Тогда работник получил перевод от клиента в размере 550 тысяч рублей и присвоил себе все деньги.

- На хабаровчанина завели уголовное дело. Его признали виновным по двум статьям – «Кража» и «Мошенничество в крупном размере», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину приговорили к лишению свободы условно сроком на три года.