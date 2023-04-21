Опыт ЦУР в Хабаровском крае переложат на муниципальный уровень Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин призвал представителей власти городов усилить взаимодействие с жителями во время заседания Совета по развитию местного самоуправления. Глава страны напомнил, насколько важно выстроить прямой диалог между правительством и населением государства. Так как городские органы власти находятся ближе всего к людям, они становятся ключевыми представителями всей государственной системы. Президент предложил муниципалитетам перенять практику Центров управления регионами (ЦУР).

- Цифровизация повышает уровень качества и эффективность обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня они активно работают во всех субъектах федерации. Этот опыт нужно распространить и на муниципальный уровень, сказал Владимир Путин.

Отметим, что в Хабаровском крае ЦУР начал работу в 2020 году. С открытия специалисты центра обработали больше 78 тысяч обращений жителей региона. По аналогии с ЦУР в России уже создано 530 Муниципальных центров управления (МЦУ). Ведомства обрабатывают обращения жителей городов и районов, работают над развитием коммуникаций между властью и простыми гражданами.

Один из МЦУ работает в Хабаровске с 2021 года. Чтобы рассказать о проблеме и добиться ее решения, жителям краевой столицы рекомендуют писать обращения в официальные аккаунты органов власти. Сообщение должно быть информативным, отражать проблему и содержать фактуру. Например, сообщение «В Хабаровске вообще не чистят дороги!» не будет зафиксировано. Лучше указывать конкретные адреса и суть претензии, чтобы информацию зафиксировали и приняли в работу.