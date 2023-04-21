Все лесные пожары ликвидированы в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Накануне в Хабаровском крае потушили последние четыре лесных пожара, которые действовали с 19 апреля в Солнечном, Верхнебуреинском и Хабаровском районах. Их площадь составляла 146,5 гектара. На данный момент в регионе не осталось действующих термических аномалий. На их ликвидацию ушли почти сутки.

- Число лесных пожаров в 2023 году значительно меньше, чем в предыдущем – 84. Сотрудники лесоохраны регулярно проводят профилактические беседы с населением, для школьников проводятся тематические уроки. Регион присоединился к федеральной акции «Останови огонь», в рамках которой запланировано более 400 профилактических мероприятий, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Напомним, в 22 лесничествах девяти районов края открыт пожароопасный сезон. В 11 районах, Хабаровске и Комсомольске введен особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры на открытых территориях, вести работы с огнем. Нарушителям грозят штрафы в размере от 10 тысяч рублей.