Запугали уголовкой: хабаровчанка потеряла почти три миллиона из-за страха попасть в тюрьму

Женщина оформила четыре кредита из-за угроз в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За помощью в полицию обратилась 68-летняя жительница Хабаровска. Женщина рассказала, что неизвестные заставили ее оформить несколько кредитов и перевести им все деньги. Они угрожали пенсионерке уголовным преследованием.

Хабаровчанка провела три дня в стрессовом состоянии, пока ее запугивали проблемами с законом. Сначала она получила звонок от «сотрудника службы безопасности банка», который сообщил пожилой женщина об оформленном на ее имя кредите на крупную сумму. Заем получил неизвестный человек, использовав персональные данные потерпевшей.

Позже пенсионерке позвонил другой «специалист». Для убедительности он даже прислал женщине документы о своем трудоустройстве, чтобы у нее не возникло подозрений. Он сказал, что мошенников уже ищут.

Третий звонок поступил от «сотрудника спецслужбы», который окончательно испугал пенсионерку. Звонивший предупредил ее, что разглашение информации, которую ей передают в ходе телефонных разговоров, повлечет уголовную ответственность. Женщине запретили рассказывать о случившемся даже родственникам. Вконец испуганная, она выполнила все инструкции, которые ей озвучили.

- Чтобы аннулировать якобы взятый заем она оформила реальные кредиты на сумму 2,6 миллиона рублей и через банкоматы в разных частях города отправила деньги мошенникам, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.