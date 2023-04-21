Сергей Кравчук призвал хабаровчан выйти на субботник 22 апреля Фото: Администрация Хабаровска

В преддверии майских праздников в Хабаровске пройдет масштабный субботник. Каждый житель краевой столицы может выйти на улицы 22 апреля, чтобы помочь в наведении порядка на улицах.

- Наш город нуждается в ваших руках. Я прошу всех выйти на краевой субботник 22 апреля, чтобы навести порядок в своих дворах, на прилегающих территориях промышленных предприятий, улицах, помыть свои киоски и рекламы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, краевой субботник будет длиться месяц. Он будет длиться до 20 мая. В некоторых населенных пунктах жители уже приступили к уборке. Ожидается, что 22 апреля на уборку улиц выйдут около 100 тысяч жителей региона. В планах – навести порядок в скверах и парках, во дворах, на территориях возле памятников и обелисков.