Бывшего сотрудника стройнадзора осудят за взятки и служебный подлог в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшего консультанта территориального отдела комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края осудят по нескольким статьям. Его вина в совершенных преступлениях была доказана по итогам прокурорской проверки.

По версии следствия, с августа 2016-го по декабрь 2019 года мужчина получил взятку в размере 320 тысяч рублей от главы компании, которая занимается расчетами пожарного риска для застройщиков. Получив деньги, представитель власти подписал акты проверки пожарной безопасности. Он также выдал заключение о соответствии требованиям построенных домов на Блюхера в Хабаровске и трех детсадов на Совхозной, Краснодарской и Юности.

- На бывшего сотрудника стройнадзора завели уголовное дело, обвинив его в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, а позже - в даче взятки главе организации, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело со всеми собранными доказательствами передано в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.