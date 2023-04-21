Количество авиарейсов из Хабаровска во Владивосток увеличится в июне 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 июня авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Хабаровска во Владивосток и обратно. Пассажиры смогут чаще летать между городами на самолетах Airbus A320 neo. Продолжительность полета составит примерно полтора часа.

- Рейсы между двумя самыми крупными городами Дальнего Востока с 12 июня будут выполняться каждый понедельник утром и вечером. С 8 июля добавится еще один рейс по субботам, - рассказали в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

По понедельникам вылет из Владивостока будет осуществляться в 6:50 и в 20:50. Прибытие в Хабаровск - в 8:15 и 22:55 соответственно. В обратном направлении самолет будет отправляться из Хабаровска в 9:15 и 23:15, а приземляться в аэропорту Владивостока в 10:40 и 00:40. С 8 июля будет добавлен дополнительный еженедельный рейс по субботам, который будет летать по утреннему расписанию.