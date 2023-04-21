Движение большегрузов запретят летом в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Большегрузы не смогут ездить по Хабаровску летом. Их движение запретят из-за повышенной температуры и риска разрушения дорог. Постановление подписала администрация города.

Ограничение начнет действовать 20 мая и продлится до конца лета - 31 августа. В случае если температура днем будет превышать 32 градуса Цельсия, есть риск снижения несущей способности некоторых частей дорог.

- Будут введены временные ограничения движения транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает допустимые осевые нагрузки, установленные на территории РФ, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск», - рассказали в управлении административно-технического контроля администрации Хабаровска.

Движение большегрузов по дорогам города разрешат только ночью, с 22 до 10 часов, уточнили в администрации Хабаровска.