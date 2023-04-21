О пропаже заявили спустя шесть лет: в Магадане ищут пропавшую без вести Людмилу Сластунову

Полиция Магадана просит о помощи в поисках пропавшей Людмилы Сластуновой Фото: УМВД России по Магаданской области

Правоохранители обращаются к жителям Магадана и области с просьбой о помощи с поиском без вести пропавшего человека. Сотрудники уголовного розыска пытаются найти Сластунову Людмилу Анатольевну. О ее местоположении ничего не известно с 2017 года.

- Людмила Сластунова родилась 7 ноября 1983 года. Она проживала в Магадане. След женщины оборвался шесть лет назад, но заявление о ее пропаже поступило только сейчас, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Полиция просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефонам: 102, 8 (4132) 62-46-25, 8 918-827-88-79.

Напомним, еще одну пропавшую без вести женщину разыскивают в ЕАО. Она пропала во время путешествия 13 лет назад и до настоящего времени не выходит на связь.