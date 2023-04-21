За грубое обращение с детьми уволили воспитателя детсада в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появилась шокирующая аудиозапись, на которой слышно, как воспитатель детского сада №120 в Комсомольске-на-Амуре грубо обращается с детьми. Вовремя включить диктофон удалось одной из мамочек.

Проверку начали в управлении образования Хабаровска. К сожалению, запись подтвердила доводы родителей. В мэрии сделали вывод: такое стало возможно потому, что руководство дошкольного учреждения не следит за работой своих сотрудников.

- За допущенные нарушения директору детского сада указано на ненадлежащий контроль за педагогическим процессом. Воспитатель группы уволен, с ним расторгнут трудовой договор. Младшему воспитателю объявлен выговор. Заместителю директора сада сделали выговор, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Изначально мать одного из воспитанников заподозрила, что с детьми плохо обращаются. Женщина незаметно оставила телефон с включенным диктофоном в шкафчике и записала происходящее.