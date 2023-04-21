Школьникам Хабаровского края рассказали о престижности профессии педагога Фото: минобрнауки Хабаровского края
В Хабаровском крае началась подготовка к приемной кампании в педагогических вузах и колледжах. Сотрудники учебных заведений рассказали школьникам о преимуществах работы учителем и о престижности профессии. Принять студентов на обучение по профильным специальностям в регионе готовы четыре вуза:
- Тихоокеанский государственный университет;
- Амурский гуманитарно-педагогический госуниверситет;
- Дальневосточная государственная академия физической культуры;
- Хабаровский государственный институт культуры.
Также будущих учителей готовят в пяти профессиональных образовательных организациях:
- Хабаровский педагогический колледж;
- Ванинский межотраслевой колледж;
- Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум;
- Хорский агропромышленный техникум;
- Николаевский промышленно-гуманитарный техникум.
В 2023 году в вузах по педагогическим специальностям доступно около тысячи мест, а в колледжах и техникумах - порядка 400.
- В регионе можно пройти и целевое обучение. Договор заключается в администрации района, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.
Система образования в регионе готова предложить будущим учителям конкурентную зарплату, современное рабочее место и дополнительные меры соцподдержки.