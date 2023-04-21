Школьникам Хабаровского края рассказали о престижности профессии педагога Фото: минобрнауки Хабаровского края

В Хабаровском крае началась подготовка к приемной кампании в педагогических вузах и колледжах. Сотрудники учебных заведений рассказали школьникам о преимуществах работы учителем и о престижности профессии. Принять студентов на обучение по профильным специальностям в регионе готовы четыре вуза:

- Тихоокеанский государственный университет;

- Амурский гуманитарно-педагогический госуниверситет;

- Дальневосточная государственная академия физической культуры;

- Хабаровский государственный институт культуры.

Также будущих учителей готовят в пяти профессиональных образовательных организациях:

- Хабаровский педагогический колледж;

- Ванинский межотраслевой колледж;

- Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум;

- Хорский агропромышленный техникум;

- Николаевский промышленно-гуманитарный техникум.

В 2023 году в вузах по педагогическим специальностям доступно около тысячи мест, а в колледжах и техникумах - порядка 400.

- В регионе можно пройти и целевое обучение. Договор заключается в администрации района, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Система образования в регионе готова предложить будущим учителям конкурентную зарплату, современное рабочее место и дополнительные меры соцподдержки.