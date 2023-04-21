Благотворительный фестиваль спортивных единоборств пройдет в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 6 по 9 мая в Биробиджане состоится благотворительный фестиваль боевых искусств в поддержку мобилизованных. В столице ЕАО соберутся спортсмены со всей области. Мероприятие можно посмотреть онлайн.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11:00 6 мая. Оно пройдет на стадионе «Дружба», а после там выступят федерации ММА и бокса. Выступления федерации самбо намечено на 7 мая в 10:00, а 8 мая можно посмотреть на бойцов киокушинкай. А уже 9 мая в 15:00 на площади Ленина пройдет закрытие фестиваля.

- Это первое масштабное мероприятие среди спортивного сообщества нашей области. Таким образом они хотят поддержать наших солдат, которые сейчас находятся на СВО, - сказал Антон Болтов, председатель городской думы Биробиджана.

На мероприятии зрители и участники смогут внести благотворительный взнос. Деньги отправят на поддержку бойцов, находящихся на передовой.