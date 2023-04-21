Михаил Дегтярев принял участие в церемонии освящения храма в Хабаровске Фото: Александр Янышев

21 апреля в хабаровском храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» прошла церемония освящения, в которой принял участие Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Руководил церемонией митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Место для богослужений появилось на территории штаба 11-й армии ВВС и ПВО. Инициаторами строительства храма стали военнослужащие.

- Благодарю командование Восточного военного округа, 11 армии ВВС и ПВО, всех наших военнослужащих за выполнение долга на фронте в рамках СВО. Сегодня воины защищают свою родину, родной язык, православную веру, наши ценности и будущее наших детей, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, строительство храма началось в октябре 2022 года. На сегодняшний день все работы уже завершены.