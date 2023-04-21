Акция «Вода России» стартует в Хабаровском крае 22 апреля Фото: Борис КОКУРИН

Ежегодная акция «Вода России. Зеленая Весна» начнется в хабаровском крае уже 22 апреля. Начало ей даст Семен Брусников, солист музыкальной группы «Двадцать». Активисты соберутся в субботу, чтобы собрать мусор на берегу Амура и склон в районе дома №15 на Бойко-Павлова. Участниками акции станут сотрудники предприятий, школьники и добровольцы. Волонтеров обеспечат необходимым инвентарем.

- В 2023 году акция «Вода России» пройдет также под эгидой Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». Приглашаем к участию всех жителей города, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Желающие присоединиться к акции могут связаться с ее организаторами в своих районах и населенных пунктах.

Напомним, в преддверии майских праздников в Хабаровске 22 апреля также пройдет масштабный субботник.