Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 5:56

Акция «Вода России» стартует в Хабаровском крае 22 апреля

В этот же день в регионе начнется масштабный субботник
Александра ЯВИЩЕНКО
Акция «Вода России» стартует в Хабаровском крае 22 апреля

Акция «Вода России» стартует в Хабаровском крае 22 апреля

Фото: Борис КОКУРИН

Ежегодная акция «Вода России. Зеленая Весна» начнется в хабаровском крае уже 22 апреля. Начало ей даст Семен Брусников, солист музыкальной группы «Двадцать». Активисты соберутся в субботу, чтобы собрать мусор на берегу Амура и склон в районе дома №15 на Бойко-Павлова. Участниками акции станут сотрудники предприятий, школьники и добровольцы. Волонтеров обеспечат необходимым инвентарем.

- В 2023 году акция «Вода России» пройдет также под эгидой Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна». Приглашаем к участию всех жителей города, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Желающие присоединиться к акции могут связаться с ее организаторами в своих районах и населенных пунктах.

Напомним, в преддверии майских праздников в Хабаровске 22 апреля также пройдет масштабный субботник.