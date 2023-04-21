Награды семьям погибших на СВО солдат вручили в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане наградили солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Удостоверения в торжественной обстановке вручили семьям бойцов в Галерее Боевой Славы.

- К государственной награде «Орден Мужества» за героизм и мужество, проявленные в ходе СВО посмертно представлены четыре жителя города: Владимир Долматов, Константин Кизнерцев, Сергей Кудрин, Александр Писаренко, - рассказали в администрации Магадана.

Указ о присвоении наград подписал президент России Владимир Путин. Удостоверения и медали из рук главы города Юрия Гришана получили родственники погибших мужчин.

Напомним, в школе №66 Хабаровска появились две «Парты Героев». Их посвятили участникам спецоперации, которые погибли, выполняя свой воинский долг. На новый ученических столах - истории солдат Эдуарда Каплункова и Андрея Мещерякова.