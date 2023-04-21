Снег и морозы спрогнозировали в Хабаровском крае на 22 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодная погода в Хабаровске 22 апреля испортит первый выходной жителям города. В краевой столице ожидаются осадки в виде снега и ветер до 12 метров в секунду. Ночью температура упадет до -3 градусов, а днем потеплеет от +7 до +9.

По данным синоптиков, погода будет снежной в субботу на территории всего Хабаровского края. Мокрый снег будет сменяться дождями в центральной и южной части региона. Скорость ветра поднимется до 14 метров в секунду.

На юге края 22 апреля температура ночью будет колебаться от -3 до +2, а днем – от +2 до +9. В центральной части региона столбик термометра покажет от -10 до +9 градусов. На севере ночные морозы будут доходить до -9, а днем потеплеет от ноля до +7 градусов.