Народные гуляния отменили из-за непогоды в Магадане Фото: администрация Магадана

Выходные в Магадане обещали быть насыщенными. В городе планировали 22 и 23 апреля отметить народные гуляния «Встреча Северной весны». Но из-за прогноза синоптиков их не будет.

- В Магадане из-за непогоды (ветер с порывами, снег с дождем) отменили народные гуляния «Встреча Северной весны», - сказали в администрации города.

На мероприятии должны были выступить городские творческие коллективы. Встречать весну планировали как в областном центре, так и в поселках Сокол и Уптар.

Между тем на 22 апреля в Магаданской области снова объявлено экстренное предупреждение. В некоторых районах ожидается ветер до 20 метров в секунду, метель и снегопад.

Хабаровский край тоже накроют осадки. В субботу, 22 апреля, синоптики прогнозируют в регионе снег и морозы. Скорей всего, выходной придется провести дома.