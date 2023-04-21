Реализация 26 инвестиционных проектов началась в Хабаровском крае в 2022 году Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, подвел экономические итоги 2022 года во время отчета перед депутатами закдумы региона. В прошлом году началась реализация 26 новых инвестпроектов общей стоимостью 133 миллиарда рублей.

В 2022 году в работу запустили горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Кутынском месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Строительство еще одного ГОКа по переработке запасов техногенного месторождения завершилось в Солнечном районе. Началось освоение Малмыжского месторождения. Продолжается строительство порта Эльга.

- Отдельно остановлюсь на проекте Тихоокеанской железной дорогой. Это первая частная железная дорога в России протяженностью в 500 километров, а с учетом разъездов – 650 километров, - сказал Михаил Дегтярев.

Также губернатор напомнил, что регион преуспел во внедрении Регионального инвестстандарта. Все его пять элементов успешно действуют в крае.