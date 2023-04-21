Форум местного самоуправления начался в Хабаровске Фото: Александр Никитин

В Хабаровске стартовал Форум местного самоуправления. Одноименный праздник отмечается в России 21 апреля. Однако форум – не просто мероприятие в честь этой даты, а возможность для активистов задать важные вопросы, обсудить и решить проблемы, которые возникают в населенных пунктах региона. Об этом сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

- В нашей стране местное самоуправление встроено в вертикаль публичной власти. Губернатор Михаил Дегтярев всегда подчеркивает, что главы муниципалитетов - полноправные члены управленческой команды края. Улучшение жизни в регионе - наша общая задача, - сказал Александр Никитин.

Он поблагодарил всех, кто работает на благо людей и своей малой Родины, а также поздравил с праздником работников местного самоуправления.