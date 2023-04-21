О незаконных граффити поговорили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска прошло заседание, темой которого стали незаконные граффити на улицах города. Этот вопрос находится под особым контролем мэрии и прокуратуры.

Рисунки появляются на стенах города каждый день. Ведомства решили обсудить, как можно решить эту проблему.

- Будет комплексный подход, различные структуры, в том числе и администрация города, активизируют работу по борьбе с несанкционированными граффити, которые отнюдь не улучшают внешний вид города, - сказал Сергей Сергейчук, заммэра, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

Под особым контролем надзорного органа - рисунки, рекламирующие продажу наркотиков. Владельцы зданий часто просто закрашивают такие картинки, но в полицию обращаются не все. Это и считается ошибкой, поэтому прокурор просит писать заявления. Вряд ли «художник» захочет рисовать снова, если его хотя бы один раз накажут.

В целом мэрия не против граффити. Но только в том случае, когда рисунки делают облик города лучше, когда они нарисованы профессионально и законно. Как пример - патриотические работы. Те, кто хочет создать красивую картину, могут обратиться в администрацию, и там представят подходящую площадку.

Собственники здания тоже могут выдвинуть идею, чтобы уличная картина украсила фасад. Найти художника поможет мэрия.