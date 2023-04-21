Госсподдержку за соблюдение противопожарных мер будут выдавать в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Сельхозпроизводители Еврейской автономной области могут получить поддержку от государства. Потратить ее можно на компенсацию части затрат на агротехнические работы, повышение плодородия и качества почв, поддержку элитного семеноводства или развитие фермы.

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматривает и другие стимулирующие и компенсирующие субсидии, - рассказали в правительстве ЕАО.

Для того чтобы получить деньги, нужно выполнить несколько условий, среди которых - соблюдение правил пожарной безопасности. Если в прошлом году фермера поймали и привлекли к ответственности за выжигание сухой травы или разведение костров на сельхозземлях, то в поддержке государство ему откажет.

Напомним, в Хабаровске началась реализация инвестиционных проектов. Всего их 26 на сумму больше 130 миллиардов рублей.