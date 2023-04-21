Мальчика назвали Ярополком в Биробиджане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычное имя дали новорожденному сыну родители в Биробиджане. Малыша назвали Ярополком. Он родился 19 апреля, а свидетельство о рождении получил 21 числа.

- Существует множество красивых имен, которые с годами переходят в категорию редких. Именно к таким и относится имя Ярополк. Оно имеет старинное славянское происхождение. Одно из немногих славянских имен, принятых Русской Православной Церковью, - рассказали в департаменте ЗАГС правительства ЕАО.

Ярополк переводится как «сильный военачальник», «вдохновляющий войско». В ЗАГСе отметили, что оно дарит своему хозяину смелость и силу воли. Специалисты пожелали малышу счастья и здоровья.

Ранее в ЕАО новорожденная девочка получила редкое двойное имя Арина-Ихань. Другими необычными именами в феврале 2023 года стали Теона, Тея и Асия, а также Михей и Савелий.