Скидки получат владельцы карт «Муравьев-Амурский» в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Совещание по реализации «Карты жителя «Муравьев-Амурский» прошло в Хабаровске. Изначально в регионе запустили приложения, а сейчас планируют привлечь к сотрудничеству еще больше компаний. Эту работу возглавил Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Партнерами уже стали 16 организаций культуры, туризма, спорта, здравоохранения и общепита. Например, скидку можно получить в драмтеатре, Приамурском зоосаде, Дворце дружбы «Русь». С 29 компаниями идут переговоры. Обязательное условие - предоставление программ лояльности для держателей карт.

Также по карте «Муравьев-Амурский» можно провести любые банковские операции и получить социальные выплаты. А еще ее можно использовать в качестве электронной подписи.

- Участниками проекта могут стать как получатели новых банковских карт, так и те, кто подключит к сервису свои действующие карточки «Мир» - эту возможность на сайт и мобильные приложения добавили по поручению губернатора. Для удобства на сайте также появился раздел с популярными вопросами о проекте и окно обратной связи. Также работает единый телефон службы поддержки проекта: 8 (4212) 402-111. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни, - рассказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

Пока выпуск пластиковых карт в регионе наладил один банк, позже к работе присоединятся еще несколько. Подробнее о проекте можно посмотреть на его официальном сайте.