Подготовиться к субботнику главам районов поручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске уже завтра пройдет общегородской субботник. Мэр города Сергей Кравчук поручил главам районов подготовиться к мероприятию. Он сказал, что нужно очистить бесхозные территории, обсудить план работы с предприятиями, а инициативным жителям предоставить инвентарь для уборки.

- Сейчас в городе проходит двухмесячник по санитарной уборке. Для наведения порядка многое уже сделано, но предстоит сделать еще больше. Во время субботника 22 апреля необходимо выполнить максимум работы. Главам районов у себя на участках нужно организовать уборку так, чтобы жители увидели результат наших совместных усилий, - сказал Сергей Кравчук.

22 апреля планируется убрать 26 скверов, 912 тысяч квадратных метров газонов и 44 бесхозные территории. Еще в порядок приведут почти 2100 дворов и ликвидируют 21 свалку. В списке дел также находится ремонт девяти цоколей многоквартирных домов и 27 детских площадок.

Особое внимание глава региона уделил уборке зон отдыха, благоустроенных в прошлом году.