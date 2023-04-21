Дачные маршруты запустят в Биробиджане Фото: Мария АНАНОВА

В Биробиджане с 22 апреля поедут дачные автобусы. Они будут работать до 14 мая только по субботам, воскресеньям и праздничным дням, рассказали в администрации города.

Автобус №101 Д будет ездить от поселка Бумагина до дачного поселка Красный Восток. От первой остановки отправление запланировано в 8:20, 10:20, 15:20 и 17:20, от второй - 9:20, 11:20, 16:20 и 18:20.

Маршрут №109 отправляется от автовокзала в 9:00, 11:00, 14:20 и 16:20 и едет до дачного поселка Трек. Назад уехать можно в 10:00, 12:00, 15:20 и 17:20.

Автобус № 111 М двигается по схеме «Поселок Бумагина - дачный поселок «Общество Пригородное» - «Урожай». Отправление от начальной точки в 9:00, 11:00, 14:30 и 16:30, от конечной - в 10:00, 12:00, 15:30 и 17:30. Такое же расписание у маршрута №112 А, который едет от поселка Бумагина до дачного поселка Икуринский сад через вокзал.

Также по городу будет ездить еще шесть маршрутов. Их расписание опубликовано в карточках на сайте администрации Биробиджана.