Из-за непогоды во Владивостоке перенесли несколько рейсов в Хабаровском крае Фото: ХабАвиа

В столице Приморья дует сильный ветер. Поэтому из-за непогоды решено перенести несколько рейсов авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Полеты должны состояться 22 апреля.

Так, отменен рейс №452, следующий из Владивостока в Советскую Гавань. Вылет планируется 22 апреля в 9:30.

Рейс №468 из Советской Гавани в Хабаровск задерживается до 12:30. Это связано с поздним прибытием борта из Приморья.

Время указано местное. В авиакомпании сообщат о других изменениях.

Напомним, количество рейсов между Владивостоком и Хабаровском увеличится в июне текущего года. Прямые полеты начала выполнять авиакомпания S7 Airlines. С 12 июня каждый понедельник пассажиры за полтора часа смогут долететь из одного города в другой на борту лайнера Airbus A320 neo.