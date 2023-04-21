Воспитанники детского сада остались без отопления в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Некрасовка Хабаровского края детский сад остался без отопления. О случившемся рассказали в социальных сетях, и информация заинтересовала региональную прокуратуру. Ведомство начало проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления, образовательного учреждения и ресурсоснабжающей организации, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Если сотрудники надзорного органа найдут основания, то примут меры прокурорского реагирования.

Это не первая проверка, организованная прокуратурой Хабаровского края в детских садах в этот день. Ранее ведомство заинтересовало учреждение №120 в Комсомольске-на-Амуре. Оказалось, что там воспитатели грубо обращаются с детьми. Одна из мам заподозрила такое отношение к своему сыну и оставила в шкафчике мобильник с включенным диктофоном. К сожалению, ее догадки подтвердились.