Молодую женщину насмерть сбили в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

Вечером 21 апреля в Комсомольске-на-Амуре насмерть сбили 33-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал 44-летний мужчина на грузовике.

Все случилось около дома №17 по улице Кирова в районе 17:55. Водитель со стажем 27 лет не уступил дорогу женщине.

- Водитель автомобиля Mitsubishi Canter, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Аллея труда на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Она погибла на месте.

Сейчас на месте работают оперативники. Они выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Комсомольсе-на-Амуре под машину попал другой пешеход. Мужчина нарушил правила дорожного движения и угодил под колеса едущего автомобиля.