В открытии Штаба общественной поддержки принял участие мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске открыли Штаб общественной поддержки. В 2023 году их запустят в 25 регионах России, и край вошел в список пилотных субъектов. Здесь планируют проводить круглые столы, организовывать вебинары и мастер-классы. Это будет своего рода обратная связь от общественников по различным направлениям. Куратором проекта стал Александр Никитин, первый вице-губернатор региона. В мероприятии принял участие и Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сейчас важным направлением работы станет поддержка участников спецоперации и их семей. Им будут собирать гуманитарную помощь, создавать необходимые для комфортной жизни условия.

- Сегодня мы открываем штаб общественной поддержки, где каждый может присоединиться к совместной работе. Сюда может прийти любой желающий со своей проблемой или предложением. Открытость и диалог с людьми – это ключ к решению многих вопросов. Открытие штаба – это шаг, который сможет нас объединить вокруг идеи, о которой неоднократно говорил губернатор Хабаровского края, - развитие региона и благополучие его жителей. Вместе мы сможем достичь многих изменений в регионе и нашем любимом городе, - сказал Сергей Кравчук.

Штаб будет работать каждый день с 10 до 20 часов по адресу: Хабаровск, ул. Шевченко, 9, 1 этаж.